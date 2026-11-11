مدرب مالاوي: منتخب مصر قوي ومواجهته صعبة

أكد كالستو باسوا، المدير الفني لمنتخب مالاوي، صعوبة مواجهة منتخب مصر، مشددًا على قوة الفراعنة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال باسوا إن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية، وهو ما يجعل مواجهته صعبة، مؤكدًا أن الجهاز الفني لمنتخب مالاوي يواصل استعداداته للمباراة من أجل الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف مدرب مالاوي أن تغيير المدير الفني لمنتخب مصر لن يؤثر بشكل كبير على استعدادات فريقه، بسبب ضيق الوقت، موضحًا أن الاستعدادات ستظل بنسبة كبيرة كما هي دون تغييرات جوهرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت لا يزال متاحًا أمام منتخب مالاوي للاستعداد بالشكل الكافي، معربًا عن أمله في الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب المصري.