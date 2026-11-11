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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية..صور

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

 حرص محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على عقد جلسة مع منتخبنا الوطني، مواليد 2007، دار خلالها حديث من القلب، وعن أبرز نصائحه للاعبين في مشوارهم الدولي.

كان وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، وجهازه المعاون، قد استقبلوا قائد المنتخب الأول، الذي حرص على لقاء اللاعبين.

من جانبه، وجه رياض واللاعبين، الشكر لمحمد صلاح على هذه اللفتة الجميلة، التي سيكون لها أثر كبير في مشوارهم المقبل.

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2007 بقيادة وائل رياض مباراتين وديتين أمام نظيره التنزاني يومي 12 و16 نوفمبر الجاري، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي المواجهتان بعد تتويج المنتخب ببطولة شمال أفريقيا للشباب، التي أقيمت في مصر، في إنجاز يمنح الفريق دفعة معنوية قبل الدخول في المرحلة التالية من التحضير، ويأمل الجهاز الفني أن تسهم المباراتان في رفع الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب اختبار أكثر من خيار فني في مواجهة منتخب تنزانيا.

ويستعد المنتخب من خلال هذه المرحلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تمثل وديتا تنزانيا محطة مهمة لمواصلة العمل على الجوانب الفنية والبدنية قبل المنافسة القارية.

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