قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات يحظى باهتمام كبير
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فنربخشة التركي يعلن رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق

فنربخشة التركي يعلن رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق
فنربخشة التركي يعلن رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق
أ ش أ

 أعلن نادي فنربخشة التركي رسميًا اليوم / الأربعاء / رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق، بعد فترة قصيرة قضاها كمدرب مؤقت للفريق عقب رحيل إسماعيل كارتال.

وذكر النادي - في بيان عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) - "بدأت قصتنا الصفراء والزرقاء منذ سنوات، والرابط بيننا لم ينقطع أبدًا..كنت معنا أولاً في الملعب، ثم على الدكة، بحبك وارتباطك بالقميص المخطط، احتللت مكانًا خاصًا في قلوبنا جميعًا".

وتابع: "نشكرك من أعماق قلوبنا على كل ما قدمته لهذه الألوان.. نودعك اليوم، لكن مكانتك في هذه العائلة الكبيرة ستظل ثابتة لا تتغير؛ فبعض الوداعات ليست رحيلاً نهائياً، بل هي تعبير عن رابطة أبدية.. نتمنى لك كل التوفيق يا ديرك".

كان النادي قد عيّن إيمري بيلوزجلو مدربًا للفريق، ليتم إنهاء التعاقد مع كويت الذي تعاقد معه النادي أواخر أكتوبر الماضي ليحل محل المدرب الأسبق إسماعيل كارتال.

وخاض فنربخشة تحت قيادة كويت مباراتين الأولى في الدوري التركي تلقى خلالها هزيمة أمام جوزتيبي (2-1)، والثانية في دوري أبطال أوروبا حيث حقق فوزاً بنتيجة (3-2).

يذكر أن كويت قضى في صفوف نادي فنربخشة التركي 3 مواسم (من صيف 2012 حتى صيف 2015)، وانضم للفريق التركي قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وخاض 130 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 28 تمريرة حاسمة.

وتوِج رفقة الفريق بثلاثة ألقاب محلية مع الفريق في مواسمه الثلاثة شملت هذه الألقاب كأس تركيا (2012–2013)، والدوري التركي الممتاز (2013–2014)، وكأس السوبر التركي (2014).

وفي صيف 2015، رحل كويت عن الفريق بعد انتهاء عقده ليعود إلى ناديه السابق فينورد الهولندي ويختتم مسيرته كلاعب هناك.

نادي فنربخشة التركي رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق مدرب مؤقت للفريق عقب رحيل إسماعيل كارتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحدد موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل بمستشفى الدعاة

علي جمعة

علي جمعة: ستقف بين يدي الله وحدك فأنت رهين عملك لا عمل غيرك

د. نظير عياد مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: إعادة تقديم القيم الإسلامية بلغة العصر سلاح لمواجهة الشائعات

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد