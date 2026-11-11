فنربخشة التركي يعلن رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق

أعلن نادي فنربخشة التركي رسميًا اليوم / الأربعاء / رحيل الهولندي ديرك كويت عن تدريب الفريق، بعد فترة قصيرة قضاها كمدرب مؤقت للفريق عقب رحيل إسماعيل كارتال.

وذكر النادي - في بيان عبر حسابه الخاص بمنصة (إكس) - "بدأت قصتنا الصفراء والزرقاء منذ سنوات، والرابط بيننا لم ينقطع أبدًا..كنت معنا أولاً في الملعب، ثم على الدكة، بحبك وارتباطك بالقميص المخطط، احتللت مكانًا خاصًا في قلوبنا جميعًا".

وتابع: "نشكرك من أعماق قلوبنا على كل ما قدمته لهذه الألوان.. نودعك اليوم، لكن مكانتك في هذه العائلة الكبيرة ستظل ثابتة لا تتغير؛ فبعض الوداعات ليست رحيلاً نهائياً، بل هي تعبير عن رابطة أبدية.. نتمنى لك كل التوفيق يا ديرك".

كان النادي قد عيّن إيمري بيلوزجلو مدربًا للفريق، ليتم إنهاء التعاقد مع كويت الذي تعاقد معه النادي أواخر أكتوبر الماضي ليحل محل المدرب الأسبق إسماعيل كارتال.

وخاض فنربخشة تحت قيادة كويت مباراتين الأولى في الدوري التركي تلقى خلالها هزيمة أمام جوزتيبي (2-1)، والثانية في دوري أبطال أوروبا حيث حقق فوزاً بنتيجة (3-2).

يذكر أن كويت قضى في صفوف نادي فنربخشة التركي 3 مواسم (من صيف 2012 حتى صيف 2015)، وانضم للفريق التركي قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، وخاض 130 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 28 تمريرة حاسمة.

وتوِج رفقة الفريق بثلاثة ألقاب محلية مع الفريق في مواسمه الثلاثة شملت هذه الألقاب كأس تركيا (2012–2013)، والدوري التركي الممتاز (2013–2014)، وكأس السوبر التركي (2014).

وفي صيف 2015، رحل كويت عن الفريق بعد انتهاء عقده ليعود إلى ناديه السابق فينورد الهولندي ويختتم مسيرته كلاعب هناك.