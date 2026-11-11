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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد غرق آلاف خيام النازحين.. الهلال الأحمر يواصل استجابته لأزمة الشتاء في غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية والإغاثية لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي تسببت في تضرر خيام النازحين ومستلزمات معيشتهم الأساسية، واستعدادًا لموسم الشتاء وتوفير احتياجات الأسر المتضررة، دفع الهلال الأحمر المصري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأكثر من 36,545 خيمة، و66,740 بطانية، و1,000 شادر، إلى جانب 388 ألف قطعة ملابس شتوية.

وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر المتضررة من المنخفض الجوي، يواصل الهلال الأحمر المصري تجهيز شاحنات محملة بمستلزمات الإيواء والحماية من التقلبات الجوية، وفي مقدمتها الخيام والشوادر ومواد العزل، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة ضمن قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة». 

كما تشمل المساعدات مستلزمات المعيشة والإيواء، من المراتب والحصر والفرش والأغطية والبطاطين، فضلًا عن الملابس الشتوية، لتوفير مأوى بديل وأكثر حماية للأسر المتضررة، ومساندتها في مواجهة الأمطار والرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وتأتي هذه الجهود استجابةً لنداءات الاستغاثة الواردة من القطاع، وفي ظل الظروف الإنسانية القاسية التي تعيشها مئات الآلاف من الأسر النازحة، وتجسيدًا للدور الإنساني للهلال الأحمر المصري في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما يسهم في تخفيف معاناتهم وصون كرامتهم، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُعد هذه الجهود امتدادًا لحملة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة: مأوى الكرامة»، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، خلال الشتاء الماضي، بهدف توفير الإيواء الآمن والكريم للأسر الفلسطينية المتضررة.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهود تجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

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