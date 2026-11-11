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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة.. بدء المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر

علي ماهر
علي ماهر
عبدالله هشام

انطلق المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر الجديد، الذي تولى المهمة منذ أيام خلفا لحسام حسن.

وبدأ المؤتمر الصحفي بعزف السلام الوطني.

وسيقوم علي ماهر باستعراض خطته وملامح برنامجه الفني بالنسبة للمنتخب، بالإضافة إلى آخر  استعدادات الفراعنة لخوض مواجهتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

أول اختبار لـ علي ماهر 

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهتين بطموحات كبيرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة ويصل إلى النقطة الرابعة، عقب تعادله السلبي أمام أنجولا في افتتاح مشواره بالتصفيات.

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط تطلعات جماهيرية بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة الانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور في المواجهة الأولى، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر لخوض مباراة الجولة الرابعة خارج الديار.

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره منتخب مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت نفسه في مالاوي، بعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، ليصبح توقيت البلدين متطابقًا خلال موعد المواجهة.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للفراعنة خارج ملعبهم، في ظل رغبة الجهاز الفني في مواصلة حصد النقاط وتعزيز فرص المنتخب في التأهل إلى البطولة القارية.

علي ماهر حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة أمم أفريقيا

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