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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يفاجئ الجميع.. زيادة جديدة في عيار 21 بعد تراجع أمس.. وصل كام؟

الذهب يعود للارتفاع من جديد اليوم الأربعاء
الذهب يعود للارتفاع من جديد اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

فاجأ الذهب الجميع اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد أن سجل زيادة جديدة في جميع الأعيرة، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهده أمس الثلاثاء، وعاد عيار 21، الأكثر مبيعا وطلبا في مصر، للارتفاع من جديد، ليعوض جزءا من خسائره، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمقبلين على الشراء.

عيار 21 وصل كام النهاردة؟

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 نحو 6,155 جنيه للبيع، مقابل 6,145 جنيه أمس الثلاثاء، بزيادة 10 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم.

الذهب زاد كام النهاردة؟

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 7,034 جنيه، مقابل 7,023 جنيه أمس، بزيادة 11 جنيها

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6,155 جنيه، مقابل 6,145 جنيه أمس، بزيادة 10 جنيهات

الذهب يستقر قرب 4130 دولارا للأوقية وسط تراجع النفط وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم 218,781.86 جنيه، مقابل 218,439.72 جنيه أمس، بزيادة 342.14 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 49,240 جنيه، مقابل 49,160 جنيه أمس، بزيادة 80 جنيها

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 شراء 7,034 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 شراء 6,155 جنيه

سجل سعر أوقية الذهب شراء 218,781.86 جنيه

سجل سعر جنيه الذهب شراء 49,240 جنيه

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم

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