الذهب يفاجئ الجميع.. زيادة جديدة في عيار 21 بعد تراجع أمس.. وصل كام؟

فاجأ الذهب الجميع اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد أن سجل زيادة جديدة في جميع الأعيرة، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهده أمس الثلاثاء، وعاد عيار 21، الأكثر مبيعا وطلبا في مصر، للارتفاع من جديد، ليعوض جزءا من خسائره، وسط متابعة كبيرة من المواطنين والمقبلين على الشراء.

عيار 21 وصل كام النهاردة؟

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 نحو 6,155 جنيه للبيع، مقابل 6,145 جنيه أمس الثلاثاء، بزيادة 10 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم.

الذهب زاد كام النهاردة؟

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 7,034 جنيه، مقابل 7,023 جنيه أمس، بزيادة 11 جنيها

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6,155 جنيه، مقابل 6,145 جنيه أمس، بزيادة 10 جنيهات

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم 218,781.86 جنيه، مقابل 218,439.72 جنيه أمس، بزيادة 342.14 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 49,240 جنيه، مقابل 49,160 جنيه أمس، بزيادة 80 جنيها

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 شراء 7,034 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 شراء 6,155 جنيه

سجل سعر أوقية الذهب شراء 218,781.86 جنيه

سجل سعر جنيه الذهب شراء 49,240 جنيه