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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسارة 920 جنيها مرة واحدة.. الجنيه الذهب يهبط بقوة والذهب يتراجع اليوم الأربعاء

الجنيه الذهب يتراجع من جديد اليوم الأربعاء
الجنيه الذهب يتراجع من جديد اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

ضربت موجة تراجع قوية سوق الذهب في مصر، تصدرها الجنيه الذهب الذي سجل خسارة كبيرة بلغت 920 جنيها مرة واحدة، ليهبط من 50080 جنيها يوم الاثنين إلى 49160 جنيها يوم أمس الثلاثاء، واستقر عند نفس السعر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 مع بداية التعاملات.

وتعد خسارة الجنيه الذهب هي الأكبر في السوق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعلها في صدارة اهتمام المتعاملين، خاصة أن الجنيه الذهب كان قد كسر حاجز 50 ألف جنيه قبل أيام قليلة، قبل أن يعود للهبوط بقوة ويفقد هذا المستوى مرة أخرى.

الذهب يستقر قرب 4130 دولارا للأوقية وسط تراجع النفط وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

وجاء هبوط الجنيه الذهب ضمن موجة تراجع جماعية ضربت جميع أعيرة الذهب، تزامنا مع تراجع سعر الأوقية عالميا، بعد موجة صعود قياسية شهدها السوق.

تراجع كبير في أسعار الذهب 

تراجع الجنيه الذهب بمقدار 920 جنيها، بعد أن سجل 49160 جنيها اليوم، مقابل 50080 جنيها يوم الاثنين.

فيما تراجع عيار 24 بمقدار 131 جنيها، بعد أن سجل 7023 جنيها يوم الثلاثاء والأربعاء، مقابل 7154 جنيها يوم الاثنين.

أسعار الذهب الان

وتراجع عيار 21 بمقدار 115 جنيها، بعد أن سجل 6145 جنيها يوم الثلاثاء والأربعاء، مقابل 6260 جنيها يوم الاثنين.

كما تراجع عيار 18 بمقدار 102.75 جنيه، بعد أن سجل 5267.25 جنيه يوم الثلاثاء والأربعاء، مقابل 5370 جنيها يوم الاثنين.

وتراجعت أوقية الذهب بمقدار 4074.55 جنيه، بعد أن سجلت 218439.72 جنيه، مقابل 222514.27 جنيه يوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في مصر

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24: 7023 جنيها

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22: 6437.75 جنيه

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21: 6145 جنيها

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18: 5267.25 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم: 49160 جنيها

سجل سعر أوقية الذهب اليوم: 218439.72 جنيه

ويترقب المتعاملون في سوق الصاغة هل سيواصل الجنيه الذهب التراجع خلال الفترة المقبلة، أم سيعود لتعويض خسارته والعودة فوق مستوى 50 ألف جنيه من جديد، مع متابعة تحركات سعر الأوقية عالميا وسعر الدولار محليا.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم

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