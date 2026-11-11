بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور التي استعرضت خلالها إطلالة أنيقة وجذابة، عكست ذوقها المميز في اختيار الأزياء وقدرتها على الجمع بين البساطة والأنوثة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل في أحدث صورها

ظهرت هاندا أرتشيل مرتدية فستانًا باللون الأسود، جاء بتصميم مجسم يبرز رشاقتها، مع ياقة مرتفعة وأكمام طويلة، تميزت بتفاصيل شفافة أضفت على الإطلالة لمسة من الجرأة والرقي في الوقت نفسه.

واعتمدت النجمة التركية على اللون الأسود الذي يُعد من أبرز اختيارات الموضة الكلاسيكية التي لا تفقد بريقها، خاصة مع التصميم الأنيق الذي منحها مظهرًا أنثويًا يجمع بين العصرية والفخامة.

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة، حيث ارتدت أساور وساعة بتفاصيل لافتة، لتضيف لمسة جمالية متناسقة مع الفستان الأسود دون مبالغة.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل تتألق بتسريحة شعر ومكياج ناعم

وعلى الصعيد الجمالي، اختارت هاندا أرتشيل ترك شعرها البني الطويل منسدلًا على كتفيها وظهرها بتموجات طبيعية، وهو ما أضفى على إطلالتها مزيدًا من الحيوية والأنوثة.

أما المكياج، فجاء ناعمًا بألوان ترابية دافئة، مع إبراز جمال عينيها باستخدام ظلال متناسقة ورموش محددة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، لتظهر بإطلالة جمالية تجمع بين البساطة والجاذبية.

وتواصل هاندا أرتشيل جذب اهتمام جمهورها ومحبي الموضة من خلال اختياراتها المتجددة، إذ تحرص دائمًا على مشاركة لحظات من إطلالاتها وأسلوبها الخاص عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح اختياراتها مصدر إلهام لمحبي الأزياء والجمال.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل