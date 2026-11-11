مسيّرات أوكرانية تستهدف ميناء نفطيًا استراتيجيًا في روسيا.. انفجارات وحرائق قرب حدود إستونيا

أفادت تقارير بأن أوكرانيا شنت هجوماً على ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق، في حين شنت طائرات مسيّرة هجمات على مناطق في جميع أنحاء روسيا.

انفجارات وحرائق في ميناء أوست-لوجا

وأفادت صحيفة كييف إندبندنت أن طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت ميناء أوست-لوجا على بحر البلطيق في مقاطعة لينينجراد غرب روسيا ليلة الأربعاء 11 نوفمبر.

واشتعلت النيران في الموقع الواقع بالقرب من الحدود الروسية مع إستونيا، حيث وقعت انفجارات أيضاً، وفقاً لقناة المراقبة الأوكرانية "إكسيلينوفا بلس".

مسيّرات في سماء روسيا ودفاعات جوية في تفير

ودوّت انفجارات في مناطق روسية أخرى بينما كانت الطائرات المسيّرة تحلق في أنحاء البلاد.

وأفادت القناة بتضرر مبنى سكني في منطقة سمولينسك الروسية جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية، كما تم تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة تفير.

وفي جمهورية أديجيا، سُمع دوي انفجارات، وأُبلغ عن اندلاع حريق في سطح مبنى سكني بعد أن زُعم تفعيل أنظمة الحرب الإلكترونية، وفقاً للمصدر ذاته.

ميناء خاضع للعقوبات ودوره في تصدير النفط

ويخضع ميناء أوست-لوجا لعقوبات من الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا، لدوره في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتعد أوست-لوجا واحدة من موانئ روسيا "التي تُستخدم لنقل النفط الخام الروسي باستخدام الأسطول الخفي وممارسات الشحن غير النظامية وعالية المخاطر الأخرى"، وفقاً للمديرية العامة للتوسع والجوار الشرقي التابعة للمفوضية الأوروبية.

الأسطول الخفي للتحايل على العقوبات

ويهدف الأسطول الروسي الخفي إلى التحايل على العقوبات القائمة مسبقاً، وغالباً ما يستخدم سفناً تحمل أعلاماً مزيفة أو مسجلة في الخارج لتصدير النفط.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه في 12 أكتوبر، اعترضت البحرية الفرنسية ناقلة نفط واقتحمتها للاشتباه في أنها كانت تبحر تحت علم مزيف كجزء من الأسطول السري.

ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها الميناء

ولا يمثل الهجوم الذي تم الإبلاغ عنه على ميناء أوست-لوجا المرة الأولى التي تستهدف فيها القوات الأوكرانية البنية التحتية في الميناء.

وأكدت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن طائرات مسيّرة أوكرانية ضربت مجمع نوفاتيك-أوست-لوغا في وقت مبكر من يوم 1 سبتمبر، مما أدى إلى إتلاف مكونات رئيسية لوحدة معالجة النفط ومعدات تكنولوجية أخرى، وتسبب في اندلاع حريق كبير في المنشأة.