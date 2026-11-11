وزراء الصحة العرب ينتصرون لـ «صحة فلسطين» .. دعم مالي وتكريم استثنائي لـ «أبو صفية».. صور

شاركت دولة فلسطين في أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة مصر، بوفد ترأسه الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني.

دعا أبو رمضان الدول العربية إلى مواصلة الحراك السياسي والإنساني والصحي، وتكثيف الجهود لحماية النظام الصحي الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإنسانية، وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الصحية، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكد أبو رمضان، خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات الدورة، أن التحدي الذي تواجهه المنظومة الصحية الفلسطينية لا يقتصر على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية العاجلة، وإنما يمتد إلى ضرورة الانتقال المنظم نحو التعافي وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني على أسس أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مديونية وزارة الصحة الفلسطينية تجاوزت مليارًا و300 مليون دولار أمريكي.

تكريم استثنائي لحسام أبو صفية

وشدد وزير الصحة الفلسطيني على أن الحق في الصحة حق أساسي لكل مواطن ولكل إنسان، مطالبًا باستمرار الدعم العربي للاحتياجات الفلسطينية، خاصة ضمان إدخال المساعدات وتوفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين، وفي مقدمتهم مرضى السرطان وغسيل الكلى، إلى جانب توفير العلاجات اللازمة للأمراض المعدية، خاصة لدى الأطفال، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، لا سيما للأطفال والنساء، ودعم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي إطار المشاركة الفلسطينية، شهدت أعمال الدورة تكريم الطبيب الفلسطيني الأسير الدكتور حسام إدريس أبو صفية، ومنحه جائزة الطبيب العربي لعام 2026 في مجال «طب الصمود»، وذلك بترشيح من دولة فلسطين، تقديرًا لصموده ودوره الإنساني وتمسكه برسالته الطبية في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتسلم الدكتور ماجد أبو رمضان الجائزة نيابة عن الطبيب الأسير، من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري ورئيس الدورة الخامسة والستين للمجلس، بحضور وزراء الصحة العرب والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وعدد من مسؤولي الأمانة العامة.

وأكد وزير الصحة المصري، أن منح الجائزة للدكتور حسام أبو صفية يأتي تقديرًا لدوره الإنساني في استمرار تقديم الخدمات الصحية، وتمسكه برسالته الطبية رغم ظروف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن أبو صفية أصبح رمزًا لاستمرارية المنظومة الصحية الفلسطينية في أصعب الظروف.

وأوضح عبد الغفار، أن المجلس الوزاري استحدث جائزة «طب الصمود»، لتُمنح سنويًا ضمن الجوائز المقدمة للأطباء العرب المتميزين في دولهم، ممن يقدمون نماذج استثنائية في مواجهة الأزمات الإنسانية والصحية وحالات الطوارئ والكوارث.

وأعرب وزير الصحة الفلسطيني عن تقديره لوزراء الصحة العرب على هذا التكريم، معربًا عن أمله في أن يكون الدكتور حسام أبو صفية بينهم قريبًا.

ويُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الدكتور حسام إدريس أبو صفية، مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان في قطاع غزة، يوم 27 ديسمبر 2024، خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ولا يزال يخضع للاعتقال الإداري التعسفي دون محاكمة.

وعلى هامش المشاركة في أعمال الدورة، التقى وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، نقيب أطباء مصر والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الصحي الفلسطيني، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

تحركات لتعزيز التعاون الطبي العربي

وتناول اللقاء الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي الفلسطيني، والجهود التي يعتزم اتحاد الأطباء العرب العمل على توفيرها، بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية والمؤسسات ذات الصلة، بما يشمل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسيير قوافل طبية متخصصة، وتدريب الكوادر الطبية الفلسطينية.

كما بحث الجانبان إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية وعيادات متنقلة داخل قطاع غزة، وتقديم العلاج والرعاية الصحية للجرحى الفلسطينيين في مصر، وتوفير الأطراف الصناعية، ولا سيما للأطفال.

وشارك في اللقاء من الجانب الفلسطيني الدكتور وائل أبو عون، مسؤول الملف الطبي بسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور صلاح الدين الخالدي، الأمين العام المساعد لاتحاد الأطباء العرب عن دولة فلسطين، وعلا الجعب، السكرتير الثالث بمندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

كما شارك من اتحاد الأطباء العرب الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام المساعد للاتحاد بجمهورية مصر العربية، والدكتور مجدي عيسى، رئيس قطاع الإغاثة والتنمية بالاتحاد، والدكتور محمد عباس، مدير عام الاتحاد.

وتعكس المشاركة الفلسطينية في الدورة الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب تحركًا على أكثر من مسار، يجمع بين المطالبة بتكثيف الدعم العربي العاجل للقطاع الصحي الفلسطيني، والعمل على وضع أسس التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية العربية، إلى جانب تسليط الضوء على التضحيات التي يقدمها الأطباء الفلسطينيون في ظل الحرب على قطاع غزة.

وفي سياق القرارات الداعمة لفلسطين، أقر مجلس وزراء الصحة العرب تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، لتوفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية.

كما طالب المجلس الدول العربية بمواصلة دعم القطاع الصحي الفلسطيني، بما يشمل توفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين، خاصة مرضى السرطان وغسيل الكلى، ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان دخول المساعدات والإمدادات الطبية والإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية دون قيود، بما فيها الأدوية واللقاحات والوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار.

وشدد على دعم جهود التعافي وإعادة إعمار وتشغيل المرافق الصحية المدمرة في قطاع غزة، ومساندة إجلاء المرضى والمصابين والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة خارج القطاع، إلى جانب توفير دعم مالي عاجل لوزارة الصحة الفلسطينية لسداد ديونها وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية، ودعم وكالة الأونروا وضمان استمرار عملها وتوفير التمويل اللازم لها.