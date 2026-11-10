وزراء الصحة العرب: 400 ألف دولار لدعم القطاع بغزة والسودان

قرر مجلس وزراء الصحة العرب تخصيص 200 ألف دولار لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، ومبلغ مماثل لدعم القطاع الصحي في السودان، بإجمالي 400 ألف دولار، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في الجانبين.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية، وبمشاركة وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، رئيس أعمال الدورة، خلال كلمته بالاجتماع، تخصيص الدعم للقطاعين الصحيين في غزة والسودان، في إطار مساندة الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، ودعم الخدمات الطبية في ظل الظروف التي يواجهها القطاع الصحي في الجانبين.