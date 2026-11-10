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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار

بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار
بريطانيا والدنمارك تعززان حماية أوكرانيا بنحو 841 مليون دولار
أ ش أ

أعلنت بريطانيا، اليوم /الثلاثاء/، أنها ستخصص 90 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 121 مليون دولار) لتمويل طائرات مسيرة وتقنيات استشعار مصممة لحماية الكابلات البحرية وتعزيز قدرتها على تتبع الغواصات الروسية بالقرب من البنية التحتية الحيوية.

وفي سياق متصل، أعلنت الدنمارك عن تبرعها لأوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 720 مليون دولار.. حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" الإخبارية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، اليوم، إن بلاده ستتبرع بمعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 4.8 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل 720.98 مليون دولار).

طائرات مسيرة حماية الكابلات البحرية البنية التحتية الحيوية معدات عسكرية

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