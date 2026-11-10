"أرواح في المدينة" تستكشف أسرار القاهرة عام 1936 بمعهد الموسيقى

تفتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل إحدى صفحات التاريخ المصرى خلال أمسية من سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" تحت عنوان " القاهرة 1936.. ما الذى جرى قبل 90 سنة" إعداد وتقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى وتأتى فى إطار مشروعه الثقافى "القاهرة عنوانى" وضمن النشاط الثقافى والفكرى بإشراف محمد ظريف وذلك يوم الأربعاء 11 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية حيث يبدأ استقبال الجمهور اعتباراً من السادسة مساء .

تصطحب الأمسية ضيوفها في رحلة عبر الزمن إلى القاهرة عام 1936، لاستكشاف ما شهدته المدينة التاريخية قبل تسعة عقود، وترصد ملامح الحياة فى المجتمع مستعرضة أهم المشاهد والانطباعات والتحولات إلى جانب أبرز الأعمال الفنية آنذاك فى محاولة لإحياء تفاصيل زمن مضى واستعادة ذاكرة الأحداث والاستمتاع بالمعرفة التاريخية المبسطة .

يذكر أن سلسلة لقاءات " أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع " القاهرة عنوانى برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية .