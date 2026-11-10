من «عيد سعيد» إلى «عيال حبيبة».. حمادة هلال يكشف أسرار الفيلم

كشف الفنان حمادة هلال، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، عن واقعة ترتيب الأسماء على تتر فيلم «عيال حبيبة»، الذي قدمه منذ عدة سنوات.

وقال حمادة هلال إن الفيلم كان يحمل في البداية اسم «عيد سعيد»، إلا أنه تغير في النهاية وأصبح «عيال حبيبة».

وأضاف أنه علم أن اسم الفنانة غادة عادل سيسبق اسمه على التتر، وعندما سأل المنتج مجدي الهواري عن الأمر، أكد له ذلك، لكنه طلب بعد ذلك أن يوضع اسماهما معًا.



من ناحية أخرى، يخوض الفنان حمادة هلال الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل “المداح”.

يشارك في بطولة مسلسل “المداح” الجزء السابع؛ حمادة هلال، ومحمود عامر، وفتحي عبد الوهاب، وعدد كبير من النجوم.

العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ويواصل المسلسل تقديم أجواء الإثارة والتشويق التي حققت نجاحًا واسعًا في أجزائه السابقة.