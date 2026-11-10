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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصدر عن الحالة الصحية لعواطف حلمي : مستقرة وتغادر المستشفي غدًا | خاص

الفنانة القديرة عواطف حلمي
الفنانة القديرة عواطف حلمي
أحمد البهى

أكد مصدر مقرب من الفنانة القديرة عواطف حلمي استقرار حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية استلزمت نقلها إلى أحد المستشفيات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الفنانة الكبيرة عواطف حلمي كانت قد تعرضت لوعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، إلا أن حالتها الصحية أصبحت مستقرة، ومن المقرر أن تغادر المستشفى غدًا.

نجمة الخليج :

وكانت كشفت الفنانة عواطف حلمي  في لقاء مصور جمعها بموقع صدي البلد عن موقف جمعها بنجمة الخليج سعاد عبد الله خلال تصويرهما المسلسل الكويتى “ فضة قلبها أبيض ”.

وتابعت عواطف حلمي فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، حيث جمعنى أول مشهد معها وجدت أنها تسألنى عن نسخة السيناريو الخاصة، خاصة وأنها لم تجدها معها كباقى الممثلين.

وأضافت عواطف حلمي قائلة: وجدت الفنانة سعاد عبد الله تسألنى “ فين نسختك يامدام ” ، فقلت لها اننى تركتها فى المنزل، وحين سألتنى عن السبب وكيف سأقوم بأداء المشهد، قلت لها إن حفظت الدور بأكمله".

وتستكمل عواطف حلمي حديثها: حين أقوم بأداء شخصية داخل عمل درامى أحرص على حفظ المشاهد كاملة قبل الذهاب الى التصوير، ولا أحتاج إلى النسخة فالحوار بأكلمه يكون قد حفر فى ذهنى.

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