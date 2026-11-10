احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

تدخل اللحوم المصنعة ضمن الأطعمة التي يحرص كثيرون على تناولها في وجبات الإفطار والعشاء، مثل اللانشون والسجق والهوت دوج واللحوم المعلبة، لكنها قد تحمل مخاطر صحية عند تناولها بصورة متكررة، بسبب ارتباطها بزيادة احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن اللحوم المصنعة مصنفة ضمن المجموعة الأولى للمواد المسرطنة للإنسان، بناء على وجود أدلة علمية كافية على تسببها في سرطان القولون والمستقيم.

ما الأطعمة التي تدخل ضمن اللحوم المصنعة؟

تشمل اللحوم المصنعة مجموعة من المنتجات التي خضعت لعمليات الحفظ أو المعالجة، مثل التمليح والتدخين والتخمير وإضافة المواد الحافظة، ومن أبرزها:

* اللانشون واللحوم الباردة.

* السجق والنقانق.

* الهوت دوج.

* البسطرمة.

* اللحم المقدد.

* اللحوم المعلبة.

لماذا ترتبط اللحوم المصنعة بسرطان القولون؟

توضح الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن طرق معالجة اللحوم، مثل التدخين والتمليح وإضافة بعض المواد الحافظة، يمكن أن تؤدي إلى تكوين مركبات كيميائية ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت الوكالة إلى أن تناول 50 جراما من اللحوم المصنعة يوميا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنحو 18%.

وهذا لا يعني أن تناول شريحة واحدة يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وإنما يرتبط الخطر بكمية الاستهلاك وتكراره على المدى الطويل.

هل اللحوم الحمراء تسبب السرطان أيضا؟

صنفت منظمة الصحة العالمية اللحوم الحمراء ضمن المجموعة الثانية A، أي أنها من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان، لكن الأدلة المتعلقة بها أقل قوة من الأدلة الخاصة باللحوم المصنعة.

وتشمل اللحوم الحمراء لحوم الأبقار والأغنام والماعز، وتظل مصدرا للبروتين والحديد والزنك، لذلك لا يعني ذلك ضرورة الامتناع عنها تماما، وإنما الاعتدال في تناولها.

كيف تقلل مخاطر اللحوم المصنعة؟

1- تقليل تناول اللانشون والسجق والهوت دوج.

2-الاعتماد على الدجاج والأسماك والبيض كمصادر متنوعة للبروتين.

3-تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف.

4-إدخال البقوليات والحبوب الكاملة ضمن النظام الغذائي.

5-تجنب الاعتماد اليومي على اللحوم المصنعة في السندوتشات ووجبات الإفطار.

وتوصي مؤسسة أبحاث السرطان العالمية بالحد من اللحوم الحمراء، وتناول كميات قليلة جدا أو عدم تناول اللحوم المصنعة، ضمن نمط غذائي صحي يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.