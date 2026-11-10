كل ما تريد معرفته عن عين السمكة.. أسباب ظهورها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

تعد عين السمكة من المشكلات الجلدية التي يعاني منها كثيرون، وقد يعتقد البعض أنها مجرد طبقة جلد سميكة أو زائدة جلدية بسيطة، لكنها في الحقيقة قد تكون عدوى فيروسية تحتاج إلى التعامل معها بطريقة صحيحة لتجنب انتشارها أو تكرار ظهورها.

وتظهر عين السمكة في مناطق مختلفة من الجسم، خاصة القدمين واليدين، وقد تسبب ألمًا وصعوبة في المشي عندما تظهر في باطن القدم، كما تختلف طرق علاجها حسب حجم الإصابة ومكانها وعدد الثآليل الموجودة.

كل ما لا تعرفه عن عين السمكة، بداية من أسباب الإصابة والأعراض وحتى طرق العلاج والوقاية.

ما هي عين السمكة؟

عين السمكة، المعروفة طبيًا باسم الثآليل الجلدية، هي نمو جلدي حميد يحدث نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي يحفز نمو خلايا الجلد بصورة زائدة، فتظهر نتوءات خشنة أو سميكة على سطح الجلد.

وتختلف أشكال عين السمكة حسب مكان ظهورها، فقد تظهر في باطن القدم وتُعرف بالثآليل الأخمصية، أو على الأصابع واليدين، كما توجد أنواع أخرى تظهر في مناطق مختلفة من الجسم.

أنواع عين السمكة وأماكن ظهورها

لا تقتصر عين السمكة على القدمين فقط، بل توجد عدة أنواع تختلف حسب شكلها ومكان ظهورها، ومنها:

1- الثآليل الأخمصية: تظهر في باطن القدم، خاصة الكعب ومقدمة القدم، وقد تنمو إلى الداخل بسبب ضغط وزن الجسم، وتسبب ألمًا أثناء المشي.

2- الثآليل الشائعة: تظهر غالبًا على الأصابع واليدين وحول الأظافر، وتكون خشنة وبارزة عن سطح الجلد.

3- الثآليل المسطحة: تتميز بصغر حجمها ونعومة سطحها، وقد تظهر بأعداد كبيرة على الوجه أو اليدين أو الساقين.

4- الثآليل الخيطية: تظهر على هيئة زوائد رفيعة وطويلة نسبيًا، وغالبًا ما تصيب الوجه وحول الفم والأنف والعينين.

5- الثآليل التناسلية: تظهر في المنطقة التناسلية نتيجة أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري، وتختلف عن عين السمكة التي تصيب القدمين واليدين من حيث الأنواع الفيروسية وطرق الانتقال.

أعراض عين السمكة.. علامات تكشف الإصابة

تختلف الأعراض حسب نوع الثؤلول ومكان ظهوره، ومن أبرز العلامات التي تساعد على اكتشاف الإصابة:

ظهور نتوءات صغيرة خشنة على الجلد.

وجود نقاط سوداء صغيرة داخل الثؤلول، وهي أوعية دموية دقيقة متجلطة.

زيادة سمك الجلد حول المنطقة المصابة.

الشعور بألم عند الضغط على عين السمكة أو المشي.

ظهور أكثر من ثؤلول في المنطقة نفسها.

انتشار تجمعات صغيرة من الثآليل في باطن القدم.

الفرق بين عين السمكة ومسمار القدم

يخلط كثيرون بين عين السمكة ومسمار القدم بسبب تشابه شكل كل منهما، لكن هناك اختلافات مهمة:

عين السمكة تنتج عن عدوى فيروسية، وقد تحتوي على نقاط سوداء صغيرة، كما يمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجلد.

أما مسمار القدم فينتج عن الضغط والاحتكاك المتكرر، ويظهر على هيئة جلد سميك وصلب، ولا ينتج عن عدوى ولا ينتقل من شخص لآخر.

هل عين السمكة معدية؟

نعم، يمكن أن تنتقل عين السمكة من شخص لآخر من خلال التلامس المباشر مع الثؤلول أو ملامسة أسطح وأدوات ملوثة بالفيروس.

كما يمكن أن ينقل الشخص المصاب العدوى إلى مناطق أخرى من جسمه، خاصة عند خدش الثؤلول أو العبث به، ولذلك ينصح بتجنب لمسه أو محاولة إزالته بطريقة عشوائية.

طرق علاج عين السمكة

يعتمد علاج عين السمكة على مكان الإصابة وحجمها وعدد الثآليل، وقد تختفي بعض الحالات تلقائيًا دون تدخل، بينما تحتاج حالات أخرى إلى علاجات طبية، ومن أبرزها:

1- حمض الساليسيليك:

يُستخدم في صورة محاليل أو لاصقات طبية، ويساعد على إزالة طبقات الجلد المصابة تدريجيًا، وقد يحتاج العلاج إلى عدة أسابيع أو أشهر للحصول على نتيجة.

2- التجميد بالنيتروجين السائل:

يُعد من الطرق الطبية المستخدمة لعلاج الثآليل، حيث يعمل على تجميد الأنسجة المصابة وتدميرها، وقد يحتاج المريض إلى أكثر من جلسة.

3- العلاج بالليزر:

قد يلجأ طبيب الجلدية إلى الليزر في بعض الحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية، للمساعدة في تدمير الأنسجة المصابة.

4- العلاج المناعي:

توجد علاجات تساعد على تحفيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروس، وقد يوصي بها الطبيب في بعض حالات الثآليل المتعددة أو المستعصية.

5- الإزالة الطبية:

في بعض الحالات قد يقرر الطبيب إزالة الثؤلول بإجراء طبي مناسب، خاصة إذا كان مؤلمًا أو لم يستجب للعلاجات الأخرى.

هل يمكن أن تختفي عين السمكة من تلقاء نفسها؟

نعم، قد تختفي عين السمكة دون علاج عندما يتمكن الجهاز المناعي من مقاومة الفيروس، لكن ذلك قد يستغرق عدة أشهر أو سنوات.

وتكون بعض الحالات أكثر قابلية للاختفاء التلقائي، خاصة لدى الأطفال، بينما قد تستمر الثآليل لدى بعض البالغين أو تعود بعد العلاج.

أخطاء شائعة تزيد انتشار عين السمكة

هناك بعض التصرفات التي قد تؤدي إلى انتشار العدوى أو حدوث مضاعفات، ومنها:

محاولة قطع عين السمكة باستخدام المقص أو الشفرة.

خدش المنطقة المصابة أو نزع الجلد المحيط بها.

مشاركة أدوات إزالة الجلد مع الآخرين.

استخدام وصفات منزلية تحتوي على مواد حارقة.

إهمال تغطية الثؤلول عند السباحة.

استخدام علاجات عشوائية دون التأكد من التشخيص.

طرق الوقاية من عين السمكة

يمكن تقليل فرص الإصابة وانتقال العدوى من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

ارتداء الأحذية أو الشبشب في حمامات السباحة والأماكن العامة الرطبة.

تجفيف القدمين جيدًا، خاصة بين الأصابع.

عدم مشاركة الأحذية والجوارب والمناشف.

تغيير الجوارب بانتظام.

تجنب لمس الثآليل أو العبث بها.

عدم استخدام أدوات العناية بالقدمين الخاصة بالآخرين.

تغطية عين السمكة بضمادة مناسبة عند السباحة.

متى يجب استشارة طبيب الجلدية؟

هناك حالات تستدعي مراجعة الطبيب وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي، ومنها:

الشعور بألم شديد أو صعوبة في المشي.

انتشار الثآليل بسرعة أو ظهور أعداد كبيرة منها.

حدوث نزيف أو تغير واضح في شكل الثؤلول أو لونه.

عدم الاستجابة للعلاج.

ظهور الثآليل لدى مرضى السكري أو ضعف المناعة أو ضعف الدورة الدموية.

ومن المهم عدم استخدام مستحضرات إزالة عين السمكة دون استشارة الطبيب لدى مرضى السكري أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف الإحساس بالقدمين، لتجنب حدوث جروح أو التهابات.

المصدر : الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD)،