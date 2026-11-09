هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

أعلنت إدارة قناة TeN، عن إطلاق هويتها البصرية الجديدة، وتغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»؛ في خطوة تعكس توجهًا نحو مرحلة جديدة من العمل الإعلامي، تستند إلى الثوابت الوطنية، وتعزز من ارتباط القناة بهويتها المصرية ورسالتها الإعلامية.

وأكدت أن إطلاق الهوية الجديدة يأتي انطلاقًا من إيمان القناة بأهمية التطوير والتجديد باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لمواكبة تطلعات الجمهور، مع الحفاظ على المبادئ والثوابت التي شكلت جوهر رسالتها منذ انطلاقها، وفي مقدمتها الانتماء الوطني، والالتزام بالمسؤولية المهنية، واحترام وعي المشاهد المصري، والحرص على تقديم محتوى إعلامي يعبر عن قضايا المجتمع واهتماماته.

وأشارت إلى أن هويتها الجديدة تستلهم من الشخصية المصرية وخصوصيتها الثقافية والحضارية، وتضع الهوية الوطنية في صدارة أولوياتها، انطلاقًا من إيمان راسخ بدور الإعلام في دعم الوعي المجتمعي، وتعزيز قيم الانتماء، وإبراز القضايا الوطنية، وتقديم خطاب إعلامي مسؤول يتسم بالمصداقية والتوازن.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة تستهدف تطوير الأداء الإعلامي، والارتقاء بالمحتوى البرامجي، وتقديم أشكال أكثر تنوعًا في التناول والمعالجة، بما يلبي احتياجات الجمهور بمختلف فئاته، ويعزز من قدرة القناة على مواكبة الأحداث والتفاعل مع القضايا المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وشددت على أن التحول إلى اسم «العاشرة» لا يعني التخلي عن تاريخها أو مسيرتها، وإنما البناء على ما تحقق من خبرات وتراكم مهني، والانطلاق منها نحو مستقبل أكثر تطورًا وتأثيرًا، واضعةً ثقة المشاهد وحقه في المعرفة على رأس أولوياتها.