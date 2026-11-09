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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس رحيل باسم علي عن جهاز منتخب مصر.. تمسك علي ماهر وراء اختياره والرخصة التدريبية تحسم مصيره

باسم علي
باسم علي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية ، عن كواليس رحيل باسم علي عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن اختياره للعمل في منصب المدرب المساعد، وذلك بسبب عدم استيفائه الاشتراطات الخاصة بالرخص التدريبية.

وبحسب ما ذكرته مصادر صحفية، بدأت القصة خلال الاجتماع الذي جمع علي ماهر بخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، حيث طُرح اسم محمد عبد الواحد للتواجد ضمن الجهاز المعاون، إلا أن المدير الفني تمسك بالاستعانة بباسم علي واختاره للعمل معه خلال المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع، عرض خالد الدرندلي الأمر على هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، الذي أكد أن اختيار أعضاء الجهاز المعاون حق أصيل للمدير الفني، ومن حقه الاستعانة بالعناصر التي يرغب في وجودها ضمن فريق عمله.

وبناءً على ذلك، جرى اختيار باسم علي ضمن الجهاز الفني الجديد للفراعنة، احترامًا لرغبة علي ماهر، قبل أن تظهر الأزمة خلال مراجعة الأوراق والمستندات الخاصة بأعضاء الجهاز، وقبل انطلاق التدريبات، بعدما تبين عدم استيفائه الشروط المطلوبة لشغل منصب المدرب المساعد.

وتعود الأزمة إلى حصول باسم علي على الرخصة التدريبية الأفريقية «C»، التي لا تستوفي متطلبات التواجد في هذا المنصب وفقًا للاشتراطات المنظمة لعمل الأجهزة الفنية، وهو ما حال دون اعتماد اسمه واستمراره مع الجهاز الفني للمنتخب.

وأعلن باسم علي ، رحيله عن الجهاز المعاون عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، مؤكدًا أن استبعاده جاء بسبب اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تتطلب حصوله على الرخصة التدريبية «A» للتواجد ضمن الجهاز.

وفي المقابل، عاد اسم محمد عبد الواحد ليبرز من جديد باعتباره المرشح الأقرب لشغل المنصب، بعدما كشفت تقارير عن اقترابه من الانضمام إلى جهاز علي ماهر، في انتظار حسم الأمر بصورة رسمية.

باسم علي منتخب مصر على ماهر

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