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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكوري الجنوبي والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عدداً من القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية مع نظيره الكوري
وزير الخارجية مع نظيره الكوري
أ ش أ

 بحث الدكتور عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع تشو هيون وزير خارجية كوريا الجنوبية، و كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي شدد خلال حديثه مع المسئولين علي أهمية تعزيز جهود الوساطة والتهدئة لاحتواء التوتر في المنطقة، والحيلولة دون انزلاقها مجدداً لمواجهات عسكرية، مشيراً للأهمية البالغة لمواصلة المسار التفاوضي والعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لاسيما وأن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد للحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية.

وأشار الوزير عبد العاطي لأهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية ومن بينها البحر الأسود، حرصا على أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية للطاقة والغذاء، لاسيما وأن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب، وفي مقدمتها القمح، في العالم.

كما تناول المسؤولون تطورات الأوضاع في القارة الآسيوية حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن اهتمام مصر المتزايد بتطوير شراكتها مع دول شرق آسيا، انطلاقًا من إيمانها بالدور المتنامي لها في الاقتصاد العالمي.

م م ر

وزير الخارجية وزير خارجية كوريا الجنوبية السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

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