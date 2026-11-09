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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع تكاليف الزراعة| هل يحصل الفلاح على العائد العادل؟

الدكتور محمد شطا
الدكتور محمد شطا
عادل نصار

أجاب الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، على سؤال: "ارتفاع تكاليف الزراعة.. هل يحصل الفلاح المصري على العائد العادل؟"، قائلا: "هناك ارتفاع كبير في التكاليف؛ نتيجة للتحديات الجيوسياسية".

وأضاف الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، في لقاء عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن الدولة تراعي صغار المزراعين، وتوفر لهم الأسمدة الأساسية، مضيفا أن هناك تحديات بما يتعلق بتحديد السعر، وخاصة مع التكاليف التي يدفعها المزارع.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، من خلال تحسين إنتاجية الفدان، وتوفير التقاوي عالية الجودة، وتطوير الممارسات الزراعية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.

وأشار إلى أن مصر تنفذ عددًا من المشروعات القومية الكبرى لاستصلاح الأراضي، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف زيادة المساحة المنزرعة وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة.

الزراعة تكاليف الزراعة المشروعات القومية الكبرى صغار المزراعين

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