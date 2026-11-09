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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة المتحدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الاسكندرانى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفياً من آندي برنام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن خالص تهانيه لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة الحكومة البريطانية خلال المرحلة المقبلة، وهو ما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره له.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تأكيد الجانبين حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص واعدة تسهم في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما شهد تطابقًا في الرؤى وتوافقًا في المواقف إزاء مختلف الموضوعات التي جرى بحثها. وفي هذا الإطار، استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة، التي تُبذل بالتنسيق مع الأطراف والشركاء المعنيين، لاحتواء التوترات الراهنة في المنطقة على خلفية الأزمة مع إيران، ومنع اتساع نطاق الصراع، وتغليب المسارات الدبلوماسية والحلول السياسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الجانبان على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما أكد السيد الرئيس ضرورة تكاتف الجهود الدولية لإحياء المسار السياسي، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، أعرب السيد الرئيس عن تقديره للمواقف البريطانية الإيجابية الداعمة لهذا التوجه، وما تمثله من إسهام مهم في دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم الاتفاق بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي بين مصر والمملكة المتحدة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود التهدئة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني السيسي مصر

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