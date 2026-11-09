القبض على حلاق تعدى على أسرة طليقته بالضرب في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من طليق ابنتها؛ لقيامه بالتعدي عليها وعلى أسرتها بالضرب في كفر الشيخ.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ)، وبسؤالها؛ أفادت بتضررها من طليق ابنتها لقيامه بالتعدي على زوجها (مصاب بكدمات وكسور متفرقة)، ووالدته، وزوجة شقيقه، بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابة الأول؛ بسبب خلافات عائلية بينهم.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (حلاق، مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

واتُخذت الإجراءات القانونية.