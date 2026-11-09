القبض على 10 أشخاص قاموا بحركات استعراضية بمركبات توك توك في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من قائدى مركبات "التوك توك" بآداء حركات إستعراضية بأحد الطرق بالمنيا معرضين حياتهم والمواطنين للخطر .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبات "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو (10 مركبات "بدون لوحات معدنية") ، وقائديها (10 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 18/ أكتوبر المنقضى حال سيرهم بأحد الطرق بدائرة المركز إبتهاجاً بحفل زفاف نجل عم أحدهم.

تم التحفظ على مركبات "التوك توك".. وإتخاذ الإجراءات القانونية .

