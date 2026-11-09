النيابة تكشف مفاجأة في حادث قطاري العياط.. سائق القطار 134 عطّل نظام التحكم الآلي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن حادث تصادم قطاري العياط، مشيرًا إلى أن سائق القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي، وكان يسير بسرعة كبيرة رغم أن القطار من قطارات الضواحي التي تتوقف في القرى والمحطات على طول خط سيره.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن تعطيل نظام التحكم الآلي من جانب سائق القطار كان أحد أبرز التفاصيل التي كشفتها التحقيقات بشأن ملابسات الحادث.

وتأتي هذه التصريحات في ضوء ما كشفته النيابة العامة من خلال الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي، بشأن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل النظام، بالتزامن مع التحقيق في أوجه القصور داخل محطة الرقة، وقرار حبس مراقب المحطة وناظرها على ذمة التحقيقات.