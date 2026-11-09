السيارات الكهربائية تستنزف الإطارات أسرع من مركبات البنزين

كشفت دراسة تحليلية حديثة أعدتها مؤسسة «New Automotive» الاستشارية، ونشرتها مجلة «Autocar» البريطانية، عن ارتفاع معدلات تآكل وتلف الإطارات في السيارات الكهربائية مقارنة بطرازات محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين.

واعتمد التحليل الفني على مراجعة دقيقة لبيانات الفحص الفني الدوري للسيارات (MOT) في المملكة المتحدة، حيث أُجري الفحص على 1.6 مليون سيارة كهربائية و17.9 مليون سيارة تعمل بالبنزين تتراوح أعمارها بين 3 و8 سنوات.

مؤشرات خلل السلامة وارتفاع معدلات القطوع الهيكلية

أظهرت نتائج فحوصات الفحص الفني الدوري تسجيل 26 سيارة كهربائية لكل 1,000 سيارة انخفاضًا في عمق مداس الإطار عن الحد القانوني المسموح به، مقارنة بـ 18 سيارة فقط لكل 1,000 سيارة بنزين.

ورصدت الفحوصات ارتفاعًا لافتًا في التلفيات الهيكلية المباشرة، حيث سجلت 30 سيارة كهربائية لكل 1,000 سيارة قطوعًا وشقوقًا عميقة في الإطارات وصلت إلى الأحبال السلكية الداخلية (Cords)، مقابل 14 سيارة فقط من طرازات البنزين لكل 1,000 سيارة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نسبة التلف الهيكلي وتآكل الإطارات في السيارات الكهربائية تتجاوز ضعف معدلاتها في السيارات التقليدية.

الأسباب الميكانيكية للظاهرة

تعزى هذه الزيادة الملحوظة في معدلات تآكل الإطارات إلى مجموعة من العوامل الفنية المباشرة التي تفرضها المنظومات الكهربائية.

وتسبب كتل بطاريات الليثيوم إيون المدمجة في أرضية المركبة زيادة الوزن الإجمالي للسيارة بشكل كبير، مِمَّا يضاعف الضغط الميكانيكي على مساحة تلامس الإطار مع الطريق.

كما توفر المحركات الكهربائية قوة القطر (Torque) بصورة فورية ومباشرة عند الضغط على دواسة الوقود، مما ينتج عنه احتكاك قاس يسرع تآكل المطاط أثناء الانطلاق والتسارع.

ونظرًا لأن السيارات الكهربائية تتطلب فترات صيانة ميكانيكية أقل لغياب زيت المحرك وسوائل التبريد التقليدية، يميل العديد من المالكين إلى إهمال الفحص الدوري للضغط وضبط زوايا العجلات، مِمَّا يؤدي إلى تفاقم تآكل الإطارات دون ملاحظته مبكرًا.