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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم برشلونة يغيب عن منتخب إسبانيا.. لهذا السبب

نجم برشلونة لامين جمال
نجم برشلونة لامين جمال
حسام الحارتي

يغيب كل من لامين جمال وميكل أويارزابال عن مباراة إسبانيا المقبلة، في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمام تشيكيا، وفق ما أعلن اتحاد اللعبة في البلاد الإثنين.

وأوضح الاتحاد، أن جناح برشلونة الشاب يامال "يشعر بانزعاج في ركبته اليمنى"، بعد فوز فريقه على أتليتيكو مدريد 2-1 الأحد في الدوري الإسباني.

وأضاف الاتحاد، أن مهاجم ريال سوسييداد أويارزابال "يمر بالمرحلة الأخيرة من إصابته بالإنفلونزا".

وجاء في بيان الاتحاد الإسباني: "سينضم اللاعبان إلى المعسكر التدريبي خلال الأيام المقبلة لكي يكونا متاحين لمواجهة إنجلترا على ملعب متروبوليتانو (الأحد)".

وضمنت إسبانيا، المتوجة بطلة لمونديال 2026، تأهلها إلى ربع نهائي المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية بفوزها بجميع مبارياتها الأربع الأولى في المجموعة الثالثة، مع بقاء جولتين تخوضهما ضد مضيفتها تشيكيا الخميس قبل أن تلتقي إنجلترا ثانية المجموعة الأحد في مدريد.

لامين جمال إسبانيا دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم تشيكيا

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