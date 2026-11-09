شيكابالا: محمد الشناوي مكانش ينفع ميبقاش موجود في منتخب مصر

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، أن وجود محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في قائمة منتخب مصر كان أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أهمية تواجده داخل صفوف الفراعنة، نظرًا لخبراته ودوره القيادي.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية: «محمد الشناوي مكانش ينفع ميبقاش موجود في المنتخب، ده كابتن من كباتن المنتخب، وراجل مش بتاع مشاكل ولا خناقات، وإحنا بره الملعب حبايب جدًا».

جاءت تصريحات شيكابالا بعد إعلان علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للمنتخب الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولإبراهيم حسن.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وضمت قائمة منتخب مصر الأسماء التالية:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع مالاوي في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، وفق المواعيد التالية:

* مباراة الذهاب: مصر أمام مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

* مباراة الإياب: مالاوي أمام مصر، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.