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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)

البيت الأبيض
البيت الأبيض
خاطر عبادة

أمر جهاز الخدمة السرية الأمريكية الصحفيين بالدخول إلى البيت الأبيض، بعد أن تسبب مشتبه به في حادث سيارة بالقرب من الحديقة الشمالية، بينما كان الرئيس دونالد ترامب موجوداً داخل المبنى.

واصطدم شخص بسيارته في الحديقة الشمالية البيت الأبيض صباح يوم الاثنين، مما أدى إلى إغلاق مؤقت للمقر الرئاسي، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

الخدمة السرية تطلب من الصحفيين البقاء بالداخل

وفي حوالي الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، طلبت الخدمة السرية من معظم الصحفيين الموجودين في البيت الأبيض التوجه إلى الداخل والبقاء هناك.

فيديو يوثق الحادث

 

وبعد ذلك بوقت قصير، ظهر مقطع فيديو على موقع X يظهر أن شخصاً ما قد صدم سيارته بلوحة في حديقة لافاييت سكوير، التي تقع شمال البيت الأبيض مباشرة.

السائق يهاجم عناصر الأمن بعد الحادث

ويُظهر المقطع السائق وهو يغادر السيارة التي يتصاعد منها الدخان ليصطدم مع المسؤولين الفيدراليين.

ويمكن رؤية المشتبه به وهو يوجه اللكمات إلى حشد من عملاء الخدمة السرية الأمريكية وجنود الحرس الوطني، الذين شوهدوا وهم يتفقدون السائق بعد الحادث.

هل كان الحادث متعمداً؟

ومن غير الواضح ما إذا كان الحادث متعمداً أم لا، على الرغم من أن رد فعل السائق الفوري بالبدء في الهجوم على رجال إنفاذ القانون الذين هرعوا إلى سيارته يشير إلى أن المشتبه به لا يحترم القانون.

ترامب داخل البيت الأبيض

وقع الحادث لدى تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً في البيت الأبيض، على الرغم من أنه لم يظهر علناً طوال اليوم.

وفي حوالي الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي، سمح عملاء الخدمة السرية لصحفيي البيت الأبيض بالخروج من الجناح الغربي، مما سمح لهم بالعودة إلى خيامهم التلفزيونية في الخارج.

حوادث متكررة بمحيط البيت الأبيض


يُعد هذا الحادث الأخير في سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت بالقرب من البيت الأبيض هذا العام.

في الأسبوع الماضي، ألقت وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية القبض على مهاجر غير شرعي من فنزويلا كان بحوزته عدة أسلحة نارية وهدد بقتل الرئيس، وواجهت السلطات المشتبه به بعد أن لاحظت سلوكاً مريباً، واكتشفت أنه سرق السيارة وأنها كانت مليئة بالأسلحة، بما في ذلك بندقية وعشرات الطلقات النارية، وكان ترامب متواجداً في البيت الأبيض وقتها.

البيت الأبيض إنذار أمني حديقة البيت الأبيض أمريكا

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