كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر

حقق فريق كهرباء الاسماعيلية الفوز على منافسه وادي دجلة، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2026-2027.

وحجز فريق كهرباء الإسماعيلية بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

زياد صيام، شادي ماهر، عمر عدلي، أحمد سكولز، يحيى مصطفى، زيزو، محمد سليمان، محمد فتحي، أحمد فاروق، أحمد عابدين، أحمد شيمي.

ويواجه فريق كهرباء الإسماعيلية نظيره سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعدما تأهل الأخير على حساب أبوقير للأسمدة.