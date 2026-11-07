لم يتحدث أصلا.. ماجد سامي ينتقد قرار منع حسام حسن من الظهور إعلاميًا

انتقد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، قرار منع حسام حسن من الظهور إعلاميًا، متسائلًا عن أسباب اتخاذ هذا الإجراء، رغم عدم حديث المدير الفني للمنتخب الوطني عن حياته الشخصية في أي وسيلة إعلامية.

وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ليس دفاعًا عن حسام حسن… أخطأ حسام حسن أخطاء فادحة في إدارة أزماته العائلية يعف اللسان عن ذكرها، إلا أنني لا زلت لا أستطيع معرفة لماذا تم منعه من الظهور إعلاميًا؟».

وأضاف: «لم يتحدث حسام حسن علنًا ولا من خلال أي وسيلة أخرى عن حياته الخاصة منذ طلاقه، ومن تهور في التصرف كان محاميه السابق، وكان أولى بجهاز تنظيم الإعلام التهديد بشطب كل صحفي يشارك أو ينشر أو يعيد نشر مؤتمرات تحتوي على ما يتنافى مع الآداب العامة، لا أن يمنع شخصًا لم يتحدث أصلًا من الحديث».

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن لبدء معسكره المقبل خلال شهر نوفمبر الجاري استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية .

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر و مالاوي، يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما تنطلق مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.