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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بدون زيارة المقرات أو الزحام.. كيف تحصل على شهادة مفردات المرتب إلكترونيا؟

مفردات المرتب إلكترونياً
مفردات المرتب إلكترونياً

تتجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الإدارية عبر خطة شاملة لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتسهيل الإجراءات اليومية للموظفين، وفي هذا السياق، يأتي إطلاق «بوابة الموظف» من وزارة المالية كخطوة استراتيجية تختصر التعقيدات الإدارية وتمنح العاملين وصولاً مباشراً إلى بياناتهم المالية، وتضمن هذه الخطوة إصدار شهادات الأجر الشامل “مفردات المرتب” وفروق الاستقطاعات بضغطة زر، مما يقضي على بيروقراطية الاستخراج اليدوي ويرفع كفاءة إنجاز المعاملات المصرفية والقانونية. ويعكس هذا التطور رغبة حقيقية في حوكمة الأجور وبناء بيئة عمل حكومية موحدة أكثر مرونة.

رابط وخطوات استخراج مفردات المرتب إلكترونيًا 2026

ويمكن للمواطنين استخراج مفردات المرتب إلكترونيًا 2026، عبر بوابة الموظف الرسمية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الموظف الإلكترونية من هنـــــــــــــــــــــا.

- إنشاء حساب لتسجيل الدخول على البوابة.

استعلام عن مفردات المرتب إلكترونيًا 

- سجل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى إدارة الموارد البشرية في جهة العمل.

- ادخل إلى قسم مفردات المرتب للاطلاع على الإجمالي والاستحقاقات والخصومات.

- صورة إلكترونية لبطاقة الرقم القومي سارية بجودة واضحة.

بوابة الموظف

- الرقم التأميني الخاص بالموظف.

- حفظ المستند كملف بصيغة PDF وطباعته

خدمات بوابة الموظف

تتيح البوابة لكل موظف في الدولة، عدد من الخدمات، التي تختص بالاطلاع على التفاصيل المالية لدى جهة عمله بشكل مؤمن، والتي تتضمن:

- المرتب الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف شامل البدلات والحوافز قبل خصم أي استقطاعات.

- تفاصيل ضريبة المرتبات المحسوبة دقيقًا، والخصومات الدورية الأخرى.

خدمات بوابة الموظف

- قيمة الأجر التأميني ومبلغ الخصم لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- صافي المرتب، المبلغ النهائي المستحق للصرف.

- إمكانية استخراج وتحميل بيان رسمي بمفردات المرتب معتمد إلكترونيًا.

- كما تتيح البوابة أيضًا استعراض مفردات المرتب بشكل شهري وسنوي، ويمكن تحديد فترة زمنية بعينها للاستعلام عنها.

جدول صرف مرتبات نوفمبر 2026 للوزارات والجهات الحكومية

تبدأ المرحلة الأولى من صرف مرتبات نوفمبر 2026، يوم 24، والتي تشمل العاملين في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها: «مجلس النواب، ومجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، ووزارات التموين والتجارة الداخلية، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب مديريات الطرق والنقل».

مرتبات نوفمبر 2026 للوزارات والجهات الحكومية

أما يوم 25 نوفمبر 2026، فيشمل صرف المرتبات للعاملين «بوزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، فضلا عن عدد من الجهات والهيئات القضائية والحكومية».

مفردات المرتب إلكترونياً بوابة الموظف استخراج المستندات وزارة المالية مفردات المرتب بدون زيارة المقرات

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