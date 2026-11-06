محافظ أسوان: إحباط تهريب 14 طن مواد بترولية

أعلن محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع رجال مديرية أمن المحافظة، بقيادة اللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، أن الحملات الرقابية والأمنية المكثفة لمواجهة الممارسات غير القانونية التي تستهدف الإضرار بمنظومة توزيع المواد البترولية، والتصدي لمحاولات تهريبها أو الاتجار بها خارج القنوات الشرعية، أسفرت عن إحباط تهريب مواد بترولية بلغت 14 طنًا و100 لتر.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم خلال الحملات ضبط 6 تنكات و3 براميل سولار بإجمالى 6 أطنان، إضافة إلى 160 جركن محملًا بنحو 7 أطنان و500 لتر من السولار، وذلك في كمين السباعية الصحراوي، كانت قادمة من محافظات أخرى، فضلًا عن ضبط سيارتين مخالفتين مستخدمتين في عمليات التهريب.

وأشار البيان إلى أن الحملات الأمنية نجحت أيضاً في ضبط 600 لتر من السولار محملة على تروسيكل بدائرة مركز أسوان، وذلك في إطار أعمال الفحص والمتابعة المستمرة لحركة نقل وتداول المنتجات البترولية، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات نقلها وتوزيعها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ومنع أي محاولات للتلاعب بها أو استغلالها بصورة غير مشروعة.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة مستمرة في تعزيز التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على تداول المواد البترولية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية، بما يسهم في الحفاظ على انتظام منظومة توزيع الوقود وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية.