الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارا والعظمي في القاهرة 25 مئوية

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائلا للحرارة جنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة ليلا، إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرص لأمطار متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، خاصة على بعض المناطق من العلمين – الاسكندرية – شمال الدلتا – شمال سيناء.

كما توجد كذلك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء وجنوبيا على حلايب وشلاتين.

وعن نشاط الرياح، فيكون على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.. واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدلا، مع ارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.25 متر.. واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الجديدة 26 16

6 اكتوبر 26 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 24 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 23 16

بلطيم 23 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 16

طنطا 23 15

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 17

العريش 24 14

رفح 24 14

رأس سدر 25 17

نخل 22 12

كاترين 20 08

الطور 25 17

طابا 25 16

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 28 20

الاسكندرية 24 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 23 16

السلوم 22 15

سيوة 25 15

رأس غارب 27 20

سفاجا 28 21

مرسى علم 28 22

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 31 23

مرسى حميرة 31 23

أبرق 32 22

جبل علبة 30 21

رأس حدربة 30 22

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 15

أسيوط 25 14

سوهاج 29 15

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 30 18

الوادى الجديد 28 17

أبوسمبل 29 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 31 20

الرياض 33 22

المنامة 36 29

أبوظبى 36 25

الدوحة 35 29

الكويت 37 25

دمشق 21 10

بيروت 21 17

عمان 17 11

القدس 17 12

غزة 22 17

بغداد 28 17

مسقط 30 25

صنعاء 26 09

الخرطوم 37 23

طرابلس 24 18

تونس 24 14

الجزائر 21 11

الرباط 26 15

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 09 01

إسطنبول 12 05

إسلام آباد 28 13

نيودلهى 29 18

جاكرتا 34 25

بكين 14 01

كوالالمبور 33 23

طوكيو 21 12

أثينا 16 08

روما 18 11

باريس 10 04

مدريد 17 07

برلين 08 01

لندن 11 07

مونتريال 14 04

موسكو 01 01-

نيويورك 18 10

واشنطن 20 11

نواكشوط 41 25

أديس أبابا 25 11