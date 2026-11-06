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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق مؤثر من زيدان بعد وفاة لاعب إسباني في الملعب

زيدان
زيدان
مجدي سلامة

قدّم زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، تعازيه في وفاة لاعب من دوري الدرجة الثانية الإسباني، والذي فارق الحياة عقب اصطدام وقع على أرض الملعب، معربًا عن أمله في ألا يتكرر مثل هذا الأمر مجدداً.

وقال زيدان، يوم الجمعة، خلال إعلانه عن قائمة المنتخب لمباريات دوري الأمم الأوروبية: "أشعر بحزن عميق لما حدث، أنا متأثر للغاية، الأمر يثير القشعريرة؛ فلا أحد يرغب في رؤية شيء كهذا على ملعب كرة القدم".

وكان خيسوس دي ميجيل، مهاجم فريق تينيريفي، قد توفي هذا الأسبوع بعد إصابته بسكتة قلبية عقب اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس.

وأضاف زيدان: "قبل كل شيء، أشعر بالحزن من أجل عائلته، آمل ألا أرى شيئًا كهذا مجددًا على ملعب لكرة القدم ما حييت".

زيدان لاعب إسباني الملعب

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