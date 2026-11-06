بالأغاني.. مدرس يعلم طلابه اللغة الإنجليزية بطريقة ملفتة في المنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق طريقة شرح مبتكرة لجأ إليها معلم لغة إنجليزية مصري لجذب انتباه طلابه ومساعدتهم على استيعاب الدروس، بعدما استعان بالأغاني والغناء خلال الشرح داخل الفصل الدراسي بإحدى مدارس محافظة المنوفية.

معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية

وأظهر الفيديو المعلم وهو يشرح مادة اللغة الإنجليزية لطلابه من خلال الاستعانة بالغناء وتوظيف الأغاني في توصيل المعلومات، وسط تفاعل ملحوظ من الطلاب ومشاركتهم معه داخل الفصل الدراسي.

واعتمد المعلم على أسلوب غير تقليدي في تقديم الدرس، بهدف كسر رتابة الشرح المعتاد وتحويل الحصة إلى تجربة تعليمية أكثر جذباً وتشويقاً للطلاب.

معلم يستخدم الأغاني في شرح اللغة الإنجليزية

تفاعل واسع مع فيديو معلم المنوفية

وأثار الفيديو حالة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المتابعين بطريقة المعلم في تبسيط المعلومات وجذب انتباه الطلاب، معتبرين أن أساليب التدريس التقليدية قد تصيب بعض التلاميذ بالملل، بينما يمكن أن تسهم الأغاني والأنشطة التفاعلية في زيادة مشاركتهم داخل الفصل.