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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: الكشف على662 مواطنًا في قافلة طبية بقرية أبومناع قبلى.. صور

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا
يوسف رجب

نفذت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية متكاملة بقرية أبومناع قبلي التابعة لمركز دشنا، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 662 مواطنًا، من خلال عدد من العيادات والتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 135 حالة بعيادة الباطنة، و220 حالة بعيادة الأطفال، و51 حالة بعيادة النساء، و185 حالة بعيادة العيون، و21 حالة بتنظيم الأسرة، و50 حالة بعيادة الأسنان.

من جانبها أشارت الدكتورة رضا بخيت، مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات الطبية المساعدة، تضمنت إجراء 52 تحليلًا بمعمل الدم، و23 تحليلًا بمعمل الطفيليات، إلى جانب إجراء الفحص المبكر لـ69 مواطنًا.

وأضافت بخيت، أن القافلة تضمنت تنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحي، استفاد منها أكثر من 97 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها المبادرات الرئاسية، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، والنظافة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي، وتعزيز الممارسات الصحية السليمة والوقاية من الأمراض.
 

وأشارت مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، إلى أن هذه القوافل تأتى في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية بقنا لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
 

استمرار القوافل الطبية المجانية

من جانبه أكد اللواء مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، أهمية استمرار تسيير القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، مع تكثيف جهود التوعية الصحية، لضمان وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قنا صحة قنا قافلة طبية متكاملة أبومناع قبلي وزارة الصحة أخبار قنا

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