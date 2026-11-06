الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة السكة الحديد غدا في كأس مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة السكة الحديد، المقرر إقامتها مساء غد السبت، على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تناول خلالها الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، والمهام المطلوبة من اللاعبين خلال اللقاء.

وبدأ المران بفقرة من التدريبات البدنية والإحماء، قبل الانتقال إلى تنفيذ عدد من الجوانب الخططية والفنية خلال الجزء المخصص للتدريبات بالكرة، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمواجهة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم بأحد الفنادق، للمبيت والاستعداد لمباراة الغد، التي يسعى خلالها الأهلي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.