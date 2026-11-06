بشرى حجيج تفوز برئاسة الاتحادات الرياضية الإفريقية الأولمبية

فازت المغربية بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ونائبة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، برئاسة الاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة في العاصمة السنغالية داكار، على هامش دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

وجاء فوز حجيج، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية الأفريقية الأولمبية، الذي ترأسه مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، وشهد مشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات القارية الأولمبية.

ويعكس انتخاب حجيج الثقة في مسيرتها الرياضية والإدارية، وما قدمته من جهود لتطوير الكرة الطائرة الأفريقية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، إلى جانب دورها في دعم التعاون بين المؤسسات الرياضية الأفريقية.

وأكدت حجيج، عقب فوزها، أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في توحيد جهود الاتحادات الأفريقية، والدفاع عن مصالح الرياضة في القارة بالمحافل الدولية، والعمل على تطوير البنية التحتية، والاهتمام بالرياضات الشبابية والنسوية، بما يسهم في تعزيز مكانة أفريقيا في الحركة الأولمبية العالمية.

ويُعد فوز بشرى حجيج محطة جديدة في مسيرتها الرياضية، كما يمثل حضوراً للمرأة المغربية والأفريقية في مواقع القيادة الرياضية القارية.