بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

أكد الناقد الرياضي كريم رزق الله أن فترة الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، تُعد مرحلة انتقالية داخل القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن عقد المدرب يتضمن بندًا يسمح بتفعيل الموسم الثاني باتفاق الطرفين.

وأوضح رزق الله خلال تصريحات تلفزيونية، أن وجود هذا البند يعكس أن الاتفاق مع عموتة يستهدف في الأساس العمل لمدة موسم واحد، على أن يُحسم استمرار المدرب للموسم الثاني وفقًا لرؤية الطرفين.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا باستمرار عموتة حتى نهاية الموسم الحالي، دون التفكير في إنهاء مهمته قبل موعدها، ليواصل المدرب عمله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ولفت الناقد الرياضي إلى أن إدارة الأهلي حسمت موقفها بشأن استمرار المدير الفني، وقررت منحه الفرصة كاملة حتى نهاية الموسم، في ظل رغبتها في الحفاظ على الاستقرار الفني وعدم إجراء تغييرات في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك في ظل الجدل المثار حول مستقبل عموتة مع الأهلي، خاصة مع تراجع مستوى الأداء في بعض المباريات، رغم استمرار الفريق في تحقيق نتائج إيجابية.

وكان عقد عموتة مع الأهلي قد تضمن إمكانية تمديده لموسم إضافي باتفاق الطرفين، وفقًا لما كشفته تقارير صحفية عن تفاصيل التعاقد.