اجتماعات مرتقبة بين مسؤولي الأهلي وعموتة لحسم صفقات يناير

كشف الإعلامي أمير هشام عن تحركات مرتقبة داخل النادي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمستقبل الفريق الأول لكرة القدم، بالتنسيق مع الحسين عموتة، المدير الفني للفريق.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن مسؤولي النادي الأهلي يخططون لعقد اجتماعات مع الحسين عموتة خلال فترة التوقف الدولي، من أجل مناقشة عدد من الملفات الخاصة بمستقبل الفريق واحتياجاته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاجتماعات ستتطرق إلى ملف التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وتحديد أسماء اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الفريق، إلى جانب بحث احتياجات الأهلي من التدعيمات، خاصة على مستوى خط الدفاع.

وأضاف أن هناك قناعة كبيرة داخل النادي الأهلي بإمكانات المدافع الجزائري أشرف عبادة، الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهو ما يمنحه أفضلية في حسابات مسؤولي القلعة الحمراء، في ظل رغبتهم في تدعيم الخط الخلفي بعناصر قادرة على شغل أكثر من مركز.