ليفانتي الإسباني يجهز عرضًا لضم موهبة الأهلي خالد محمود أبو الركب

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن تحرك نادي ليفانتي الإسباني للتعاقد مع خالد محمود أبو الركب، موهبة النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبدالجواد أن النادي الإسباني يجهز عرضًا رسميًا لتقديمه إلى الأهلي، في ظل رغبته في إنهاء كافة التفاصيل والاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وأشار إلى أن ليفانتي يسعى لحسم الاتفاق مع الأهلي مبكرًا، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات الرسمية بشأن انتقال اللاعب، في ظل اهتمام النادي الإسباني بالحصول على خدمات المواهب الشابة.

يُذكر أن خالد محمود سبق له خوض فترة معايشة مع ليفانتي الإسباني، ونال إشادة الجهاز الفني للنادي بعد مشاركته في التدريبات.