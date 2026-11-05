ابنة الفنان صبري عبد المنعم تكشف لصدى البلد الحالة الصحية لوالدها: في المنزل وبخير

كشفت الفنانة مريم صبري عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدها، مطمئنة جمهوره ومحبيه على وضعه الصحي، ومؤكدة أنه بخير والحمد لله ويتواجد حاليًا في المنزل، نافية ما تردد من أنباء حول تواجده بالمستشفى.

وأوضحت مريم صبري عبد المنعم أن والدها لا يتواجد في المستشفى خلال الوقت الحالي، وأن ما أثير بشأن دخوله المستشفى لا يعكس وضعه الحالي، مشيرة إلى أنه موجود في المنزل، وأن حالت بخير الحمد لله وهو ما يطمئن جمهوره وكل محبيه الذين حرصوا على الاطمئنان عليه خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن الأخبار المتداولة بشأن الحالة الصحية لوالدها أثارت حالة من التساؤلات والقلق بين محبيه، لذلك حرصت على توضيح الحقيقة ووضع حد للشائعات، مؤكدة أن الأسرة تقدر مشاعر الجمهور واهتمامه الدائم بالسؤال عنه والدعاء له.

مريم صبري عبد المنعم تطمئن الجمهور على والدها

وتأتي تصريحات مريم صبري عبد المنعم لتضع حدًا لما أثير مؤخرًا حول تواجده داخل المستشفى، مؤكدة أن والدها بخير والحمد لله، ويتواجد في منزله، وسط دعوات محبيه بأن يمنّ الله عليه بالصحة والعافية.