خاص| إمام عاشور يطلب المشاركة أمام السكة الحديد.. ويضغط للحاق بمعسكر منتخب مصر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحركات جديدة من جانب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة للمشاركة في المباريات، خلال مواجهة السكة الحديد المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

خاص| إمام عاشور يطلب المشاركة أمام السكة الحديد

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور طلب من الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، منحه فرصة المشاركة في مباراة السكة الحديد، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، لرغبته في استعادة حساسية المباريات والعودة إلى حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب تحدث مع وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وطلب عقد جلسة معه لتوضيح موقفه من الإصابة التي يعاني منها، والمتمثلة في التهابات بالعضلة الضامة، ومعرفة مدى إمكانية مشاركته في اللقاء المقبل دون التعرض لأي مضاعفات.

وأوضح المصدر أن إمام عاشور يرغب في الحصول على فرصة أمام السكة الحديد، خاصة أنه يسعى للعودة إلى مستواه الفني والبدني، قبل فترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يأمل في المشاركة أمام السكة الحديد، من أجل تعزيز فرص انضمامه إلى معسكر منتخب مصر المقبل، في ظل رغبته في العودة لتمثيل الفراعنة، بينما يبقى القرار النهائي بشأن مشاركته في يد الحسين عموتة والجهاز الطبي للأهلي.