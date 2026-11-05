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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات أقل من مليون جنيه.. أحدث أسعار الزيرو

سيارات زيرو أقل من مليون جنيه
سيارات زيرو أقل من مليون جنيه
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التسعير، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات أقل من مليون جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

دعمت السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 755,000 و 815,000 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تأتي بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.

جاك S2

جاك S2

تستمد السيارة جاك S2 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 810,000 جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تعتمد شيري اريزو 5 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 705,000 و 790,000 جنيه.

نيسان صني 

نيسان صني 

قدمت السيارة نيسان صني بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 أحصنة، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، تبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 898,000 جنيه.

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