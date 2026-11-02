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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لي أوتو تقدم i6 موديل 2026 الكهربائية.. وهذا سعرها عالميا

سيارة لي أوتو i6
سيارة لي أوتو i6
صبري طلبه

كشفت لي أوتو عن الإصدار المحدث من السيارة الكهربائية i6 موديل 2026 داخل السوق الصينية، مع مجموعة من التغييرات التي تشمل الناحية التقنية، إلى جانب توفير أكثر من خيار لمنظومة الدفع، مع اتباع عناصر التصميم العصري.

أبعاد سيارة لي أوتو i6

تعتمد لي أوتو i6 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 3 أمتار، بينما يصل الطول الإجمالي للسيارة إلى 4.95 متر، ويبلغ عرضها 1.935 متر، مع ارتفاع قدره 1.655 متر. 

سيارة لي أوتو i6

لي أوتو i6 ومنظومة الحركة 

تتوفر السيارة لي أوتو i6 بنسخة تعتمد على محرك كهربائي واحد بقوة 335 حصانًا، يعمل على تشغيل العجلات الخلفية، كما تقدم لي أوتو i6 خيارًا آخر بمنظومة دفع رباعي تعتمد على محركين كهربائيين، يولد المحرك الأمامي فيهما 201 حصان، بينما تصل قوة المحرك الخلفي إلى 335 حصانًا.

سيارة لي أوتو i6

مدى كهربائي يصل إلى 780 كيلومترًا

تتمكن السيارة لي أوتو i6 أن تقطع دى يتراوح بين 720 و780 كيلومترًا، وذلك لنسخة الدفع الخلفي، أما نسخة الدفع الرباعي، فيبلغ مداها نحو 710 كيلومترات.

سيارة لي أوتو i6

تجهيزات لي أوتو i6

تضم لي أوتو i6 نظامًا صوتيًا عالي الأداء، إلى جانب تجاليد فاخرة للمقاعد، ومكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، وثلاجة مخصصة لحفظ المشروبات. 

كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأوامر أثناء القيادة، وشاشة أمامية بانورامية بقياس 29 بوصة، إلى جانب شاشة ترفيه خلفية يبلغ قياسها 21 بوصة، مع باقة من تقنيات الحماية ومستشعرات الحركة.

سيارة لي أوتو i6

سعر السيارة لي أوتو i6 موديل 2026

يبدأ السعر الرسمي لسيارة لي أوتو i6 موديل 2026 في السوق الصينية من 249,800 يوان، وهو ما يعادل نحو 37,500 دولار أمريكي.

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