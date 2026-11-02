تصل لـ 37 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بدءا من غد الاثنين وحتى السبت المقبل؛ ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما تميل الأجواء إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

استمرار الارتفاع في درجات الحرارة

وقالت شاكر، إن البلاد ستشهد اليوم استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 31 و32 درجة والصغرى بين 19 و20 درجة، بينما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 28 و31 درجة، والصغرى بين 18 و22 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد تتراوح بين 32 و34 درجة، والصغرى بين 18 و19 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد أعلى معدلات الحرارة، حيث تتراوح العظمى بين 36 و37 درجة، والصغرى بين 19 و22 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا اعتبارا من اليوم وغد الثلاثاء، مع استمرار الأجواء الحارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وامتداد الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تسود أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل ستتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 27 و31 درجة، والصغرى بين 17 و20 درجة، بينما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة، والصغرى بين 17 و18 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد ستتراوح بين 28 و32 درجة، والصغرى بين 15 و17 درجة، فيما تسجل جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 32 و36 درجة، والصغرى بين 19 و21 درجة.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، حذرت شاكر من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 وحتى 9 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة اليوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، دون أن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية.

وأوضحت أن الرياح ستنشط اليوم الاثنين بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأضافت أن فرص تكون السحب المنخفضة ستظل قائمة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر على فترات متقطعة خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت المواطنين، خاصة قائدي المركبات، بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، وترك مسافات آمنة بين السيارات، ومتابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للوقوف على أي تغيرات قد تطرأ على حالة الطقس.