أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

رصد برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدي البلد،أسعار الذهب في مصر حيث شهدت مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة المعدن الأصفر، خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى جانب عياري 18 و24 والجنيه الذهب.

وتحظى أسعار الذهب باهتمام كبير من المواطنين، سواء الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو المقبلين على الاستثمار في المعدن الأصفر، في ظل متابعة التغيرات التي تشهدها الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة.

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7028 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6150 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5271 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 49200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، ليواصل جذب اهتمام المواطنين باعتباره من أكثر الأعيرة انتشارًا في مصر، خاصة عند شراء الشبكة والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا، ويُعد من الأعيرة المستخدمة في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات الحديثة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيه، ويهتم به عدد من المواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل، من بينها تحركات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف العملات، ومستويات العرض والطلب في الأسواق.