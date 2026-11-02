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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط

السعودية
السعودية

أعلن ‌الدفاع المدني السعودي، الإثنين، زوال ​الخطر ​بعد وقت قصير ⁠من ​إصداره إنذارات ​من تهديدات في خميس مشيط ​وأبها ​والطائف ونجران، في ‌خضم ⁠الأعمال القتالية المستمرة منذ ​أسابيع ​مع ⁠الحوثيين في اليمن.

هجمات الحوثي علي السعودية

وكان أعلن الدفاع المدني أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة نجران وأبها والطائف وخميس مشيط للتحذير من خطر.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقي بلاغ عن حادث استهدف ناقلة نفط كانت تبحر جنوب شرق الخليج العربي، على بعد نحو 72 ميلًا بحريًا شرق رأس الخفجي في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة تعرضت لمقذوفين أصابا جانبها الأيسر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تلقت إخطارًا بالواقعة، دون الكشف عن طبيعة المقذوفين أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.

الحوثي نجران الطائف خميس مشيط

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