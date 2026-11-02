قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها والطائف ونجران وخميس مشيط
كوريا الشمالية تصعّد تهديداتها النووية في وجه واشنطن وسول.. وتتوعد بتعزيز ترسانتها العسكرية
تراجع أسعار النفط تزامنا مع المفاوضات الإيرانية القطرية لليوم الثالث
ألمانيا على صفيح ساخن.. احتجاجات جيل Z تتحول لأعمال شغب ونهب متاجر في فرانكفورت
تصل لـ 37 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة
دعمًا للتعادل الكربوني.. الحكومة توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي
سر صغير أول الشهر يحافظ على رصيد عداد الكهرباء
موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بالأسماء والضوابط.. من يستحق شقة بديلة وفقا لقانون الإيجار القديم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا على صفيح ساخن.. احتجاجات جيل Z تتحول لأعمال شغب ونهب متاجر في فرانكفورت

مظاهرات في ألمانيا
مظاهرات في ألمانيا
إلهام عبد العزيز

أقدم مثيرو شغب ملثمون على نهب متاجر في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعدما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع كبرى المدن الألمانية للمطالبة بتحسين التعليم وخفض تكاليف المعيشة.

مظاهرات في ألمانيا


وجاءت الاحتجاجات في أعقاب موجة من المظاهرات التي يقودها جيل Z في مختلف أنحاء أوروبا خلال العام الجاري. ففي صربيا، ساهم النشاط الاحتجاجي الذي قاده الطلاب في الإطاحة بالزعيم الذي ظل في السلطة لفترة طويلة عبر صناديق الاقتراع، بينما تحولت الاحتجاجات في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب.


ونظمت الاحتجاجات الألمانية مجموعة حملات تُعرف باسم Gen Z regelt، وتعني جيل Z يتولى زمام الأمور باللغة الألمانية، وشملت 34 مدينة، من بينها برلين وفرانكفورت وميونيخ.

وتقول المجموعة إنها تعارض التجنيد الإجباري، وتطالب بزيادة الاستثمار في التعليم، في وقت يعاني فيه العديد من الشباب الألمان من ارتفاع تكاليف المعيشة.


وفي فرانكفورت، المركز المالي لألمانيا، تعرض متجران على الأقل للنهب مع تحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف، فيما لحقت أضرار بعدد من المتاجر الأخرى، وحاولت الشرطة السيطرة على الوضع، وفقاً لشاهد من وكالة رويترز.


وقالت شرطة فرانكفورت عبر منصة إكس إن الاضطرابات العنيفة لا تزال مستمرة، مشيرة إلى تحطيم نوافذ عدد من المتاجر في وسط المدينة، وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على قوات الطوارئ، ودعت المارة إلى تجنب وسط المدينة أو مغادرة المنطقة.

متاجر فاخرة تغلق نوافذها بالألواح الخشبية


وانضمت قطاعات من المشهد المتطرف اليساري في ألمانيا وبعض الجماعات المرتبطة بحركات متطرفة أجنبية إلى الجهود الرامية إلى حشد الدعم، وفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية.


وقال رومان بوزيك، وزير داخلية ولاية هيسن، التي تقع بها مدينة فرانكفورت، إن الجميع لا يزالون يتذكرون مشاهد فرنسا، من نهب المتاجر وإحراق المنازل وسيارات الشرطة والاعتداء على ضباط الشرطة.


وأضاف أنه لا ينبغي تقديم فرنسا باعتبارها نموذجاً يُحتذى به في هذا الصدد.


وأقدمت بعض الشركات في المدن الألمانية على تغطية نوافذ متاجرها بألواح خشبية، وقررت الإغلاق مبكراً قبل انطلاق المظاهرات، بسبب مخاوف من اندلاع اضطرابات محتملة، بما في ذلك المتاجر الواقعة على شارع كورفورستندام الفاخر للتسوق في برلين.

مظاهرات ألمانيا ألمانيا جيل زد الشرطة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين والسولار والغاز

مش هتفول غير بالملصق.. اسعار البنزين والسولار والغاز

أصحاب المعاشات

بعد قرار التأمينات.. هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟

أسعار الكهرباء

خفض أسعار الكهرباء 30% لبعض الفئات بدءًا من اليوم.. اذهب بالكارت للشركة فورًا

شهادات البنك الأهلي

شهادات البنك الأهلي 2026 بعد رفع الفائدة 1%.. تفاصيل العوائد وحساب أرباح 100 ألف جنيه

الجمع بين معاشين

الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

فاتورة الكهرباء

فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

إمام عاشور

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

التوترات التجارية تعيد رسم خريطة التصنيع العالمي.. كيف تستفيد دول الجنوب من تحولات سلاسل الإمداد؟

سعر الجنيه الذهب

هل حان وقت الشراء؟.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 49 ألف جنيه

خالد هاشم، وزير الصناعة

الصناعة: إطلاق مشروع جديد بالشراكة مع الدول الأفريقية خلال الشهر الجاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد